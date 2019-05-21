Вторник, 21 Мая 2019 года
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Палестинские чиновники будут осуждены в Израиле за терроризм

Общество

Подсудимые совершили три теракта в израильских поселениях

Иерусалим, 21 мая 2019, 17:13 — REGNUM  В Израиле подано обвинительное заключение против двух палестинских чиновников, совершавших теракты в еврейских поселениях. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, один из подсудимых находился в розыске более 10 лет.

Известно, что жители Палестинской Автономии (ПА) неоднократно устраивали обстрелы израильских автобусов в районе Бейт-Эль в Самарии. Один из обвиняемых — командир военизированного крыла движения ФАТХ Закария Збейди, чей отец был осужден за террористическую деятельность. Второй подсудимый — адвокат Тарик Баргут, имеющий израильское гражданство. Отмечается также, что оба задержанных являются госслужащими в департаменте ПА по делам заключенных.

При подготовке терактов Збейди и его пособник изучали возможные места нападения, а также расписание израильского общественного транспорта. В распоряжении преступников была служебная машина, предоставленная ПА одному из них.

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Зарубежная хроника
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