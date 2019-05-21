В Свердловской области стало больше дорог и благоустроенных дворов

Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В Свердловской области за 2018 год из федерального и регионального бюджетов на благоустройство дворовых и общественно значимых пространств было выделено более 1,4 млрд рублей. Об этом в своём отчёте о работе правительства области по итогам года заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня у нас подготовлен региональный проект «Формирование комфортной и городской среды на территории Свердловской области», на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 1,9 миллиарда рублей бюджетных средств. Эти средства уже распределены между 50 муниципальными образованиями», — сказал губернатор.

Кроме того, реализация такого проекта, как «Безопасные и качественные дороги», позволила Среднему Уралу более чем в полтора раза нарастить в Екатеринбургской городской агломерации долю дорог, которые соответствуют нормативным требованиям. При этом мест концентрации ДТП снизилось более чем в два раза.

Глава региона отмечает, что работа по дальнейшему развитию дорожной сети и дорожного хозяйства, а также по обеспечению безопасности дорожного движения должна быть продолжена как важная составляющая совершенствования инфраструктуры региона.