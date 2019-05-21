Замглавы Росрезерва обвинили в хищении свыше 3 млрд бюджетных рублей

Москва, , 14:09 — REGNUM Следствие собрало достаточно доказательств для предъявления обвинения фигурантам уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 21 мая, под подозрение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) попали заместитель руководителя Федерального агентства по федеральным резервам (Росрезерв) Александр Кирюхин, а также бывший начальник Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадим Гаврилов и его экс-заместиитель Олег Лазарев.

Также по уголовному делу в качестве обвиняемого проходит директор научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин и гендиректора субподрядной организации ООО «НафтаПремиум» Александр Безруков.

Следствие полагает, что более 3,2 млрд рублей были похищены в рамках контракта на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. Соответствующий госконтракт был заключён между Росрезервом и ООО «НафтаПремиум» в 2014 году.

«При этом сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива», — уточнила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

По её словам, после приёмки фиктивных работ Росрезерв расплатился с подрядной организацией: свыше 3,2 млрд рублей были перечислены компании за счёт средств федерального бюджета.

В настоящее время Кирюхин и Безруков по решению суда находятся под домашним арестом, Гаврилов и Уланин заключены под стражу. Сегодня, 21 мая, Басманный районный суд изберёт меру пресечения Лазареву.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина в рамках уголовного дела о хищении при исполнении государственного контракта на сумму свыше 3 млрд рублей. По словам адвоката другого фигуранта данного дела — директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, следствие считает Кирюхина организатором схемы хищения государственных средств.