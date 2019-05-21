Половина населения Сербии считает, что Сербия признает Косово

Приштина, , 15:30 — REGNUM Албанское новостное агентство «Telegrafi» сообщило о результатах проведенного в Сербии опроса общественного мнения.

Как показывают результаты опроса, проведенного на сайте сербского новостного агентства «Danas», 42% граждан Сербии считают, что нынешнее правительство признает независимость Косово. 38% участников опроса посчитали, что данная проблема не будет решена находящимся у власти правительством. Ещё 21% опрошенных ожидают проведения демаркации границы между Сербией и Косово. В опросе приняли участие 741 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», среди прошедших аналогичный опрос в социальной сети Твиттер доля граждан, считающих, что Косово будет признано, выше — 50%, а на проведение демаркации рассчитывает лишь 6% участников, в то время как 43% участников считают, что статус кво сохранится и после смены правительства. В данном опросе приняло участие 600 человек.

Отдельный опрос, проведенный в социальной сети Фейсбук, в котором приняло участие 3600 человек, был посвящен проблеме демаркации граница между Сербией и Косово. На вопрос «Поддерживаете ли вы демаркацию между Сербией и Косово» положительно ответили лишь 32% опрошенных, отрицательно — 68%.