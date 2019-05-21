Володин: Делается все для укрепления фундамента Госдумы

Москва, , 14:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что фундамент здания нижней палаты парламента будет усилен, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Мы этот вопрос на Совете обсуждали. Делается все для того, чтобы фундамент усилить», — проинформировал Володин депутатов в ходе пленарного заседания.

Володин также рассказал, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев посетил подвалы здания на Охотном ряду.

«Игорь Владимирович только что ходил посещать подвалы и простукивал фундамент, поэтому можете этот вопрос обсудить на фракции», — обратился он к депутатам фракции.

Вместе с тем, по словам Лебедева, строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы, в случае выявления новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным.

Здание Госдумы готовится к реконструкции. Предварительно, группа, которая уже осматривала здание в преддверии ожидаемой реконструкции зала пленарных заседаний, не исключила, что река Неглинка, проходящая в этом районе под землей, вымыла грунт.