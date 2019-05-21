Останки красноармейца, погибшего в Ингушетии, передали родным в Коломне

Малгобек, Ингушетия, , 14:03 — REGNUM В Коломне состоялась передача родным останков красноармейца Михаила Пышкина, найденных поисковиками в ходе «Вахты памяти». Руководитель регионального отделения поискового движения в Ингушетии Беслан Дзейтов ибоец поискового отряда «Малгобек» Руслан Булгучев сопроводили прах героя в Московскую область, откуда тот ушел воевать в годы Великой Отечественной войны, и передали дочери.

Она — поэтесса. Во многих своих стихах женщина увековечила память об отце-герое и матери, которая ждала мужа с войны всю жизнь.

Как сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе ингушского отделения Общероссийского народного фронта, Михаил Пышкин погиб в октябре 1942, защищая город Малгобек, где шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками, рвущимися к кавказской нефти. Его останки найдены в ходе совместной экспедиции поисковых отрядов «Малгобек» из Ингушетии и «Курган» из Нижнего Новгорода.

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Напомним, в апреле 2019 года в Северной Осетии также проводилась международная Вахта памяти «Кавказский рубеж-2019». За 14 дней поисковых работ были обнаружены останки 136 защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Имена пяти красноармейцев удалось установить.

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