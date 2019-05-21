Кем быть? Популярные геймеры получают за трансляции более $50 тыс. в час

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Журналисты издания Kotaku выяснили, что некоторые топовые стримеры (геймеры, специализирующиеся на проведении онлайн-трансляций) могут получать за час трансляции новой игры больше $50 тыс. Соответствующая статья была опубликована 20 мая на сайте издания.

Материал стал ответом на статью газеты The Wall Street Journal, авторы которой также провели исследование, посвященное заработку стримеров. Такие известные компании-издатели, как Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Ubisoft готовы платить им подобные суммы за рекламу новых игр.

Более того, иногда, если речь идет о долгосрочных проектах, популярные геймеры заключают соглашения, в которых фигурируют шестизначные и семизначные суммы. Отмечается, что размер заработка зависит далеко не только от размера аудитории стримеров, но и от других факторов.

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Напомним, в марте 2019 года ИА REGNUM сообщило, что стример, известный под ником Ninja, получил от компании Electronic Arts $1 млн за один сеанс трансляции игры в Apex Legends. Ранее Ninja признался журналистам, что в месяц он зарабатывает около $500 тыс.

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