Африканский парламент высоко оценил политику Уганды по делам беженцев

Кампала, , 13:58 — REGNUM Панафриканский парламент отметил гостеприимство властей Уганды по отношению к прибывающим беженцам, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на резолюцию парламента, принятую 17 мая.

В документе панафриканский парламент призвал все страны Африки пересмотреть стиль управления потоком беженцев и принять модель, нацеленную на интеграцию прибывающих мигрантов в местное сообщество.

Помимо успехов Уганды Панафриканский парламент также высоко оценил политику Руанды и Алжира по отношению к беженцам.

Всего в Уганде проживает один миллион беженцев из других африканских стран. Большинство прибыли из соседних ДР Конго, Южного Судана и Руанды.

Уганда — третья страна в мире по числу размещенных беженцев. По состоянию на февраль 2019 года в стране было зарегистрировано 1 223 003 беженцев.

Панафриканский парламент призвал Африканский союз помочь враждующим сторонам по всей Африке прийти к перемирию, чтобы позволить беженцам вернуться на родину, а также создать эффективную систему по предотвращению дальнейших конфликтов.