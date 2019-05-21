Глава Сургута пригрозил строителям жилья уголовными делами

Сургут, Югра, , 13:57 — REGNUM Глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов пригрозил застройщикам проблемных городских жилищных объектов уголовной ответственностью. На совещании в администрации города 21 мая с участием представителей силовых структур он призвал правоохранителей и сотрудников надзорных ведомств совместно разработать мероприятия, которые позволят защитить права участников долевого строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения мэрии Сургута.

Вадим Шувалов попросил дать правовую оценку действиям застройщиков проблемных жилищных объектов ООО «Северстрой», «ДЭП», «Салаир», СФ «Новострой», «ВостокСтрой-капитал». В настоящее время сотрудники полиции разбираются с причинами затянувшегося возведения домов вышеуказанными организациями.

По словам Вадима Шувалова, сотрудники мэрии Сургута совместно с надзорными органами еженедельно проводят осмотры строящихся объектов. Кроме того, состоялись встречи с руководством банков-кредиторов по вопросу финансирования окончания строительства проблемных домов.

Ранее сургутские дольщики пожаловались в социальных сетях губернатору Югры Наталье Комаровой на постоянно отложенные сроки сдачи домов в жилищных комплексах «Любимый», «Уютный», «Кедровый» и «River House».

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