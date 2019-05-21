Финал «Игры престолов» высмеяли в социальных сетях

Москва, , 14:36 — REGNUM Поклонники сериала «Игра престолов» высмеяли финальную серию проекта. В социальных сетях появляются различные мемы и смешные картинки о сюжетных поворотов окончания фэнтези-саги.

«Игра престолов» после каждой вышедшей серии будоражила интернет своими сценарными решениями. Однако последний эпизод расставил все точки в истории Вестероса и его жителей, а значит, сейчас в социальных сетях бушуют последние активные обсуждения под хештегом #GamesofThrones. Большинство из них отличаются ироничным видением происходящего.

Джон Сноу снова оказался за стеной, вместе со своим другом Тормундом. Фанаты вспоминали, что прежняя подружка персонажа, Игритт (и по совместительству реальная жена Кита Харрингтона, Лесли Роуз) тоже была рыжеволосой.

https://twitter.com/Doctor688/status/1130719869547286528

Многих возмущали также слишком упрощенные сюжетные идеи у сценаристов.

https://twitter.com/ailiwn/status/1130716159957970944

Отдельная «боль народа» — это Бран Старк на Железном Троне. Неожиданное решение однако оправдали необычным способом, присудив рыцарю Джейме Ланнистеру пророческие способности.

https://twitter.com/oaoals/status/1130741371415990272

Выступление речного лорда Эдмура Талли в попытках выставить свою кандидатуру в короли Вестероса тоже выглядела комично:

https://twitter.com/DerArto/status/1130700929437786112

Красивый кадр, в котором за спиной Дейенерис Таргариен расправляются крылья дракона оказался не оригинальным: его сравнили с выступлением Сергея Лазарева.

https://twitter.com/_etopizdec_/status/1130696384921985024

Сжигание Железного Трона драконом тоже попытались объяснить:

https://twitter.com/finnwolff_/status/1130564188210962432

Много шуток относилось к решению назначить Бронна Черноводного мастером в совете Вестероса.

https://twitter.com/galeam_gl/status/1130546059594407936

Некоторые персонажи во время собрания лордов появились впервые (например, новый принц Дорна, не называемый по имени), однако других порой было не узнать — так, наследник Орлиного Гнезда Робин Аррен (Лино Фасиоль) явно вырос со своего последнего появления в сериале.

https://twitter.com/OThKWDbo17AEfPe/status/1130524920897839104

Сериал «Игра престолов» завершился спустя восемь сезонов, в ночь с 19 на 20 мая 2019 года. Писатель Джордж Мартин, по чьим книгам было снято произведение, сейчас работает над двумя заключительными романами цикла и обещает поклонникам фэнтези-саги некоторые изменения в финале.

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