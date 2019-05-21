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В Южной Корее проведут крупнейший фестиваль фейверков

Общество

Фестиваль пройдет на территории парка Хёнсанган и пляжа Ёниль в период с 31 мая по 2 июня

Пхохан, Южная Корея, 21 мая 2019, 13:56 — REGNUM  В южнокорейском городе Пхохан пройдет международный фестиваль фейерверков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет при поддержки представителей администрации города и фонда Pohang Culture Foundation в период с 31 мая по 2 июня. Фестиваль пройдет на территории парка Хёнсанган и пляжа Ёниль.

Известно, что в фестивале примут участие не только команда из Южной Кореи, но и команды из Канады и Японии.

В рамках фестиваля пройдет не только красочное шоу фейерверков, но и музыкальные выступления известных музыкантов (Ли Сын Хван, Ян Да Иль, Daybreak), дегустация блюд национальной кухни, ярмарки и мастер-классы.

По предварительным данным, международный фестиваль фейерверкам посетит более 3000 человек.

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Фестивали и выставки поп-культуры
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