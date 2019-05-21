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В Костроме полным ходом идёт ямочный ремонт дорог

Общество

Уже отремонтировано 53 улицы

Кострома, 21 мая 2019, 13:47 — REGNUM  В Костроме для дорожных рабочих настала горячая пора — сезон ямочного ремонта в самом разгаре. В первую очередь работы ведутся по маршрутам общественного транспорта и на участках с интенсивным движением. Об этом сообщает ОТР.

Ямы на главных артериях города заделывают свыше 40 рабочих и 26 единиц специализированной техники. Среди машин есть особая — с пневмонабрызгом.

«Приобретена специальная машина, которая позволяет без разрушения, без проливки, без катка ликвидировать повреждения — выбоины», — пояснил главный инженер муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Смирнов.

Машина из специального рукава сначала подаёт воздух для очистки выбоин, а потом эмульсию для скрепления асфальтовой смеси и гравия. Примечательно, что её обслуживает всего один человек, а дефектов в результатах её работы пока не обнаружено.

Добавим, что сначала ремонтные работы были частично организованы в ночное время, но после жалоб горожан на шум их свели к минимуму. На сегодняшний день в Костроме отремонтированы уже 53 улицы с ямами на площади более 29 тысяч кв. м. В конце мая рабочие приступят к ремонту тех дорог, покрытие на которых нужно менять полностью.

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Городское благоустройство
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