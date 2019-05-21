Экс-губернатору Хабаровского края продлили домашний арест до 27 августа

Москва, , 13:42 — REGNUM Срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края, экс-полпреду на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву продлили до 27 августа 2019 г. Такое решение принял во вторник, 21 мая, Басманный суд Москвы.

«Суд (Басманный суд Москвы) постановил удовлетворить ходатайство следствия», — цитирует судья РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта 2019 г. в Москве был задержан экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. На одном из заседаний суда Ишаев назвал вменяемую ему сумму ущерба в 5,7 млн рублей «абсурдной».

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