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Экс-губернатору Хабаровского края продлили домашний арест до 27 августа

Общество

28 марта 2019 г. в Москве был задержан экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев

Москва, 21 мая 2019, 13:42 — REGNUM  Срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края, экс-полпреду на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву продлили до 27 августа 2019 г. Такое решение принял во вторник, 21 мая, Басманный суд Москвы.

«Суд (Басманный суд Москвы) постановил удовлетворить ходатайство следствия», — цитирует судья РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта 2019 г. в Москве был задержан экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. На одном из заседаний суда Ишаев назвал вменяемую ему сумму ущерба в 5,7 млн рублей «абсурдной».

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