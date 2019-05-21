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В Донецке открыли памятник командиру интернациональной бригады «Пятнашка»

Общество

В церемонии приняло участие руководство ДНР

Донецк, 21 мая 2019, 13:40 — REGNUM  В донецком парке им. Ленинского Комсомола открыли памятник командиру интербригады «Пятнашка» Олегу Мамиеву, сообщило 21 мая «Донецкое агентство новостей».

В церемонии открытия участвовал глава ДНР Денис Пушилин.

«Это был человек, который по зову сердца покинул свой мирный быт и приехал на войну, потому что чувствовал, где справедливость, а где враги. Все жители Донецкой Народной Республики безмерно благодарны за его подвиг», — рассказал глава ДНР.

На мероприятии присутствовал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, сослуживцы и близкие Олега Мамиева. Они возложили цветы к памятнику и провели минуту молчания.

Напомним, Олег Мамиев воевал в Донбассе с мая 2014 года. Он участвовал во многих операциях, руководил интернациональной бригадой. Погиб 17 мая 2018 года возле Ясиноватой от разрыва гранаты АГС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР прошло голосование на лучший памятник, посвящённый предыдущему главе ДНР Александру Захарченко, убитому в конце августа 2018 года в Донецке.

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