Банду из Таджикистана осудили за разбойное нападение в Калужской области

Калуга, , 13:31 — REGNUM В Калужской области вынесен обвинительный приговор членам организованной преступной группировки. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, на скамье подсудимых по обвинению в разбойном нападении (пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) оказались четверо граждан Республики Таджикистан.

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Судом установлено, что банда, в которую входили девять граждан Таджикистана, летом 2017 года, незаконно проникла в дом в селе Учхоз Дзержинского района Калужской области и совершила нападение на его жильцов. Известно, что злоумышленники применили в отношении своих жертв физическое насилие опасное для жизни и здоровья, в результате которого двум потерпевшим был причинён вред здоровью различной степени тяжести, один потерпевший убит на месте. С места преступления бандиты похитили крупную сумму денег.

Приговором Дзержинского районного суда Калужской области четырем членам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от девяти до 12 лет. В отношении пятого члена организованной группы, совершившего в ходе разбоя убийство человека, дело рассматривается судом отдельно.

Остальные члены организованной группы установлены, они объявлены в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области только за первые восемь месяцев 2018 года количество преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 90%. Большая часть из них (свыше 80%) — это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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