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Samsung Electronics стала генеральным партнером чемпионата WorldSkills

Общество

Южнокорейская компания выделит на проведение чемпионата €1,5 млн

Сеул, 21 мая 2019, 13:23 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung Electronics стала генеральным партнером мирового чемпионата WorldSkills 2019, который пройдет в Казани. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на проведение чемпионата компания выделит €1,5 млн.

Известно, что Samsung Electronics спонсирует чемпионаты WorldSkills с 2007 года.

В 2007 году южнокорейская компания спонсировала проведение чемпионата в Сидзуоке (Япония), в 2013 году — в Лейпциге (Германия), в 2015 году — в Сан-Паулу (Бразилия), в 2017 году — в Абу-Даби (ОАЭ).

В Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который пройдет в период с 22 по 27 августа, примут участие более 1400 спортсменов из 60 стран мира, они будут соревноваться по 56 компетенциям.

Известно, что в состязаниях примут участие 52 спортсмена из Южной Кореи.

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