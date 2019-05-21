От греха подальше: скверы Екатеринбурга сделают особо охраняемыми зонами?

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Для исключения конфликтных ситуаций и протестов все скверы Екатеринбурга могут перевести в статус «особо охраняемых природных территорий». Об этом заявил председатель гордумы Игорь Володин корреспонденту ИА REGNUM.

По словам спикера, депутаты настроены на то, чтобы извлечь уроки из произошедших протестов.

«Мы должны принять решение, чтобы не было возможности использовать территории скверов для строительства. Нужно наложить вето. Мы можем перевести все скверы города в статус особо охраняемых зон», — сказал Володин.

Любопытно, что именно подобное предложение было заложено в референдуме, который не «пропустила» гордума города в феврале 2019 года.

Напомним, до следующей недели екатеринбургские депутаты должны решить, что провести для учёта мнения горожан о месте строительства храма Святой Екатерины: опрос или референдум. Сначала парламентарии хотят встретиться со всеми участниками конфликта.

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