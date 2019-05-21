До конца 2019 года в трех городах Казахстана протестируют сети 5G

Нур-Султан, , 13:13 — REGNUM Пилотный проект по внедрению сетей 5G в Казахстане планируют реализовать до конца 2019 года в Нур-Султане, Алма-Ате и Чимкенте, сообщили 21 мая в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Председатель правительства республики Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам внедрения в Казахстане сетей связи «пятого поколения».

Мамин добавил, что сетями 5G в Казахстане планируется охватить все населенные пункты Казахстана с численностью населения свыше 50 тыс. человек. По итогам совещания премьер-министр Казахстана поручил разработать план внедрения сетей «пятого поколения».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что в 2019 году в республике планируется запустить пилотный проект по тестированию сетей 5G.

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