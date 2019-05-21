В Челябинске прокуратура требует уголовного дела для врача-хирурга

Челябинск, , 13:09 — REGNUM В Челябинске представители прокуратуры требуют отменить решение Калининского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении врача-хирурга, который обвинялся в причинении пациентке смерти по неосторожности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Трагедия произошла в 2017 году. Врач-хирург хирургического отделения № 2 третьей областной больницы «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустил дефекты в ходе лечебно-диагностического процесса». Это повлекло к поздней диагностике послеоперационных осложнений, которые развились у женщины, и к её смерти.

Врачу грозило лишение свободы на срок до трёх лет. Однако 7 марта 2019 года по ходатайству следователя уголовное дело было прекращено. Медику назначили судебный штраф — 100 тыс. рублей. 6 мая областной суд подтвердил это решение.

Теперь в президиум Челябинского облсуда внесено кассационное представление. Прокуратура требует вернуть уголовное дело руководителю следственного органа.