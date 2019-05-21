Реку Сходня в Москве обустроят для гребного слалома

Москва, , 13:07 — REGNUM В 2019 году в Москве на реке Сходня планируется завершить берегоукрепление и обустроить водную трассу для гребного слалома, сообщил 21 мая мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что более 30 лет назад Сходню возле железнодорожных мостов облюбовали любители гребного слалома. В этом месте река уже других участков, а течение быстрее. На его скорость также влияет сброс воды со Сходненской ГЭС.

«Прибрежная территория очень востребована спортсменами и любителями отдыха на природе, но при этом она абсолютно не обустроена. Нет лестниц и нормальных дорожек для спуска к воде, не могут подъехать МЧС и скорая помощь», — написал Собянин.

По его словам, в 2019 году на трассе установят стартовую и финишную понтонные площадки, опоры для навески ворот, освещение. Также появится некапитальный павильон для хранения лодок и работы организаторов соревнований.

Также власти планируют обустроить спуск к реке в этом месте с возможностью для проезда спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва, в представлении властей столицы, перестала быть «городом заводов», которым была в 80-х годах прошлого века.

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