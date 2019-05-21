Госдума приняла закон о посещении реанимации

Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Минздрав установит общие требования к организации посещения пациента при оказании медицинской помощи в реанимации.

Больницы обязывают предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Однако парламентарии сошлись во мнении, что посещение детей родителями положительно скажется на их динамике выздоровления. Депутаты также понимают, что есть разные реанимации, например, в инфекционных больницах — туда доступ будет запрещен.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Вместе с тем Минздрав пока не подготовил подзаконный акт о допуске в реанимацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему медики опасаются принятия законопроекта о допуске в реанимацию