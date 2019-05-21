Вторник, 21 Мая 2019 года
13:07:21 МСК

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Общество

Минздрав установит требования

Москва, 21 мая 2019, 13:07 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Минздрав установит общие требования к организации посещения пациента при оказании медицинской помощи в реанимации.

Больницы обязывают предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Однако парламентарии сошлись во мнении, что посещение детей родителями положительно скажется на их динамике выздоровления. Депутаты также понимают, что есть разные реанимации, например, в инфекционных больницах — туда доступ будет запрещен.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Вместе с тем Минздрав пока не подготовил подзаконный акт о допуске в реанимацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему медики опасаются принятия законопроекта о допуске в реанимацию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить