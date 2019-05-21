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Жириновский призвал к компромиссу в вопросе стройки храма в Екатеринбурге

Общество

Но сам вмешиваться в вопрос не будет

Москва, 21 мая 2019, 12:53 — REGNUM  В вопросе строительства храма в Екатеринбурге необходимо найти компромисс, но партия ЛДПР не будет вмешиваться в ситуацию. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«В Екатеринбурге, конечно, надо найти компромисс. Скверы и парки тоже нужны, но главная цель (протестов) — не допускать строительство храма, сужать поле для влияния православия. Поэтому мы там занимаем позицию нейтральную, не вмешиваемся. Но мы считаем, что надо и строить храмы, и сохранять скверы», — заявил Жириновский.

Он также подчеркнул, что православие — «духовная основа» для русских граждан, поэтому строительство храмов в целом необходимо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 14 и 15 мая прошли акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере около Театра драмы. Ситуацию уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин — по его словам, перед строительством храма необходимо провести опрос граждан.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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