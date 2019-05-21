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Финансирование зрелищных мероприятий в Нур-Султане сократят на $3 млн

Общество

Управлению культуры и спорта Нур-Султана дополнительно выделят $293 тыс

Нур-Султан, 21 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Расходы на проведение культурно-зрелищных мероприятий в Нур-Султане сократились в 2019 году на 1,158 млрд тенге ($3,06 млн). Об этом заявила и. о. руководителя управления стратегического и бюджетного планирования города Айжан Тугельбаева, сообщает 21 мая агентство «Казинформ».

По её словам, в 2019 году управлению культуры и спорта Нур-Султана дополнительно выделят 110,9 млн тенге ($293 тыс.). На обеспечение сохранности историко-культурного наследия планируется направить 33,5 млн тенге ($88 тыс.), на поддержание театрального и музыкального искусства — 14,3 млн тенге ($37,7 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четыре месяцев 2019 года объем поступлений в бюджет Нур-Султана составил 77,98 млрд тенге ($206 млн), что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Казахстана
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