У здания Конституционного суда Украины собрались радикалы

Киев, , 12:54 — REGNUM Около 150 членов ряда неонацистских организаций Украины собрались у здания Конституционного суда в Киеве, сообщило 21 мая издание Strana.ua.

Суду предстоит дать оценку конституционности так называемого «закона о декоммунизации».

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики», — сказано в сообщении.

Рассмотрение данного дела проходит в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что после завершения процесса декоммунизации, на Украине начнут «деколонизацию» — искоренение любых названий и памятников, адресующих к истории Российской империи.

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