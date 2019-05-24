Центр реабилитации в Подмосковье разлучил мать с сыном

Сергиев Посад, Московская область, , 17:45 — REGNUM В течение нескольких месяцев длится конфликт между Ольгой Савельевой, мамой 12-летнего подростка, и комиссией по делам несовершеннолетних в подмосковном Сергиевом Посаде. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор общероссийской общественной организации по защите семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС», член консультативно-экспертного совета комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Анна Садриева, ребёнок находится в городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Михаила забрала полиция после заявления о якобы причинённом вреде со стороны мамы, и обратно в семью ребёнка не отдают.

Правозащитница рассказала, у мальчика сложный характер, его можно причислить к категории «трудных» подростков. Появившись в школе с ссадиной на шее и щеке, он написал заявление о жестоком обращении, после чего его забрала полиция. Мама подозревает, что на ребёнка могли оказать давление педагоги. Родительница в одиночку воспитывает двоих детей, помимо Михаила, у неё также есть младшая дочь.

«Приехала полиция и заявила, что, мол, мы тебя в социально-реабилитационный центр отвезем, а дедушка потом заберет. Но это чистой воды обман. Дедушка не имеет права забирать, он не является законным представителем. После этого я разговаривала с представителями полиции по делам несовершеннолетних, органами опеки. У органов опеки к маме претензий нет, и жилищные условия их устраивают: у ребёнка своя комната, письменный стол, кровать, телевизор, есть все условия. Мальчик обеспечен», — отметила Анна Садриева.

По наблюдению мамы, во время нахождения в центре поведение мальчика усугубилось — он стал хамить и даже замахиваться. Домой ребёнок возвращаться не желает, со слов общественницы, в реабилитационном центре созданы отличные условия проживания, для детей организовано пятиразовое питание, есть кружки и развлечения.

«Ребенка, фактически, купили. Они его обеспечили с ног до головы, и ему ничего не надо», — считает она.

Ситуацию ИА REGNUM прокомментировали в ГКУСО МО «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» — информация о том, что Михаил находится в данном учреждении, подтвердилась. Отмечается, что ребёнок поступил на основании акта полиции.

«В настоящее время полицией проводится проверка по факту жестокого обращения матери с несовершеннолетним. Дети, поступившие в реабилитационный центр по акту полиции, передаются законным представителям на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Маме необходимо написать заявление в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав (КДН и ЗП) администрации Сергиево-Посадского муниципального района о намерении забрать ребенка в семью. Заявление целесообразно писать после отказа в возбуждении уголовного дела (если будет отказ)», — говорится в ответе на запрос.

Между тем, в возбуждении уголовного дела уже отказано в связи с отсутствием в действиях мамы состава преступления. Об этом говорит ответ на запрос Ольги Савельевой в прокуратуру Московской области. Родительница также написала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних с требованием отдать ей мальчика, но дело «застряло» в рассмотрении комиссией по делам несовершеннолетних. У мамы создаётся впечатление, что время специально тянут — письма о необходимости явиться на заседание приходят не заблаговременно, а в день начала самих слушаний. В результате адвокаты и общественники не успевают приехать вовремя, кроме того, сама Ольга Савельева работает.

Ассоциация родительских комитетов и сообществ России направила обращение в адрес местного Управления опеки и попечительства с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В ответе на запрос говорится, что несовершеннолетний Михаил на учёте в Управлении как ребёнок, оставшийся без попечения родителей, не состоит.

«Отобрание несовершеннолетнего Михаила […] у матери в соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса РФ Управлением не производилось», — гласит документ.

Как пояснила Садриева, забрать ребёнка на попечение в социальный центр можно двумя способами — по 77 статье Cемейного кодекса РФ «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью» либо по 120 Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». То есть, ребёнка могли счесть за ссадины на теле как безнадзорного, что не соответствует действительности.

По мнению правозащитницы, сложившаяся ситуация вполне может быть выгодна самому социально-реабилитационному центру, так как финансирование в таких учреждениях поступает исходя из количества детей. Корреспондент ИА REGNUM обратился за разъяснениями в Управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному району, однако к моменту выхода материала ответ на запрос получен не был.