Шатры здоровья установят в Северной Осетии

Владикавказ, , 12:34 — REGNUM В РСО-Алании состоится акция «Шатер здоровья». С ее помощью медики планируют провести обследование жителей республики и выявить возможные заболевания, не привлекая население в поликлиники.

Диагностирование в шатрах будет проводиться бесплатно, сообщил министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев. По его словам, акция «Шатры здоровья» проводится в Северной Осетии впервые. В пилотном режиме ее уже опробовали во Владикавказе. В ней приняли участие более 100 человек.

«В специально оборудованных шатрах жители республики бесплатно смогут пройти обследование. Мы планируем создать такие шатры во всех районах», — приводит ТАСС слова министра.

В установленных прямо на улице шатрах жители РСО-Алании смогут сдать биохимический анализ крови, узнать уровень холестерина, сахара, глюкозы. Будет организован прием специалистов и для детей. Их осмотрят ЛОР-врач, стоматолог и педиатр. Получить назначения в случае необходимости пациенты смогут тут же.

Напомним, в Северной Осетии до 2023 года будут отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в более чем 40 населенных пунктах. В регионе до сих пор работают ФАПы, построенные в 60-е годы и даже в 1930 году прошлого века. Многие из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям.