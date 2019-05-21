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В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма

Общество

Храма не будет?

Екатеринбург, 21 мая 2019, 12:29 — REGNUM  В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины. Забор не простоял и недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Напомним, забор был установлен 13 мая. А 15-го рабочие поставили капитальное ограждение.

20 мая после протестов митрополит Кирилл попросил представителей Фонда Святой Екатерины, которое является заказчиком строительства храма, убрать забор. Это и было сделано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы построить храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы вызвали протесты среди горожан. 14 и 15 мая возле предполагаемого места строительства прошли массовые задержания.

16 мая президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию. Он предложил провести опрос граждан.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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