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Приедятся и устрицы: российским военным выдают семь видов пайков

Общество

Питание военнослужащих зависит от их физических нагрузок

Москва, 21 мая 2019, 12:36 — REGNUM  В рационе российских военных предусмотрено семь видов индивидуальных пайков. При этом энергетическая ценность базового пайка военнослужащего составляет 4200 ккал в сутки, рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что тушёнка и «консервы мясорастительные», которые прежде были фирменным знаком военной кухни, остались только на гражданке. Индивидуальные рационы питания выпускаются в семи вариантах — по дням недели.

«Чтобы не приедался», — пояснил Булгаков и добавил, что каждый день любому могут надоесть хоть картофель, хоть устрицы.

Последние, однако, в армии не предусмотрены — это скоропортящийся продукт. Питание военнослужащих зависит от их физических нагрузок. Так, у летчиков, подводников или бойцов спецподразделений рационы разные, сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о новых обязанностях командиров. Теперь они также ответственны за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.

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Вооруженные силы России
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