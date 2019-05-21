Житель Алчевска сбежал от незаконного призыва в ВСУ — МГБ ЛНР

Луганск, , 12:24 — REGNUM Житель ЛНР из Алчевска поехал в подконтрольный Украине Харьков, где его попытались насильно призвать в ряды ВСУ, заявили в пресс-службе МГБ ЛНР, сообщается 21 мая на официальном сайте ведомства.

На одной из станций метро города мужчину задержали военные и отвезли его в военкомат. Там потерпевшего признали «годным» к военной службе и выписали фальшивую справку.

«Мне сказали, что сейчас поеду получать приписное свидетельство, мы приезжаем, а это оказался сборный пункт. Со мной тоже были люди с разных областей, я так понял, их тоже словили на улице», — рассказал житель Алчевска.

Мужчина и другие захваченные военными люди пытались звонить в правоохранительные органы, однако это ни к чему не привело.

Спустя шесть дней потерпевшему удалось сбежать и вернуться в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины опровергли практику насильственного призыва в ряды ВСУ, заявив, что это всего лишь инициатива «отдельных военкомов».

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