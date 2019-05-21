Архангельск: сохраним память или «гори все синим пламенем»?

Владимир Станулевич, , 12:21 — REGNUM

Вместо того, чтобы посокрушаться и заняться очередными заботами, руководитель архангельской областной инспекции по охране памятников Анна Ивченко назвала газете «Бизнес-класс в Архангельске» причины и виновных в уничтожении памятника:

«Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлялось предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия. Однако первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия в установленный срок проведены не были, за что собственник должен быть привлечен к ответственности» — сообщила она газете.

«До конца 2019 года администрации города надо разработать проект реставрации дома П. Гринфельдта. В случае уклонения от данной обязанности инспекцией будут предприняты все меры принуждения к ее исполнению в соответствии с требованиями закона. Это особенно актуально в свете того, что в результате преобразований и утраты большей части деревянных зданий исторический центр Архангельска потерял свою целостность как историческое поселение европейского Севера России» — сказала Анна Ивченко.

Глава Архангельска Игорь Годзиш на пресс-конференции в марте 2019 года объяснял бездействие своих подчиненных большими расходами на реставрацию. По его словам, на сохранения городских памятников истории и архитектуры требуется 1,3 млрд рублей. К примеру, консервация дома Е. Ф. Вальнёвой, где также недавно случился пожар, стоит 6 млн рублей, а его реставрация обойдется в 61 млн.рублей.

«У 50 тысяч человек в городе нет нормального жилья, — говорил журналистам Игорь Годзиш. — И при этом надо 60 млн потратить на то, чтобы отреставрировать один только пустой дом Вальнёвой. Вопрос «Куда потратить деньги — на людей или на памятник?» очень тяжело решать. Поэтому нужно привлекать средства из внешних источников. Да, полномочия по сохранению памятников истории и архитектуры лежат на нас. Значит, будем исполнять судебные решения. Но при этом количество людей, которые живут в нечеловеческих условиях, продолжит расти. Такова дилемма».

Однако Игорь Годзиш, лукавит. До пресс-конференции он прекрасно знал, что в Архангельске были прецеденты, когда и дом-памятник был спасен, и городская казна расходов не понесла. Так было с домом Патрушева (проспекте Ломоносова, 167) когда полусгоревший памятник архитектуры мэрия Архангельска хотела вывести из Государственного реестра объектов культурного наследия, но Министерство культуры РФ отказало ей. В итоге мэрия сделала то, что должна — нашла инвестора, и копию дома с использованием уцелевших элементов будет построена на другом месте.

Городские власти не должны допустить гибели еще нескольких домов-памятников, находящихся в полуразрушенном состоянии. Пока они памятники — мэрия должна их беречь и спасать: нанять сторожа, завесить здание полотнами, огородить забором. Так в Москве и в Питере: даже если реставрация не начата, а памятник под угрозой уничтожения, его ограждают. Если городская администрация ничего не предпримет, значит, ждет пожара. Это бездействие или халатность конкретных лиц. Печально, когда горят полуразрушенные памятники архитектуры, но не менее печально, что сгоревший «памятник охранявшийся государством» дискредитирует это самое государство и закон.

Архангельская власть должна найти вариант спасения деревянных памятников архитектуры. Отсутствие средств на реставрацию и готовность застройщиков построить на этом месте современный жилой комплекс — не повод ждать пожара. Это повод отвести хороший участок в центре города, освободить максимально от платежей, гарантировать подключение к коммуникациям и поискать инвестора, который разберет и сохранит остатки здания, сделает проект реставрации или ремонта, перенесет дом-достопримечательность на новое место и займет под офисы или жилье. Если такая задача требует обхода чрезмерных ограничений по реставрации, дом надо вывести из перечня памятников, но сохранить его.

Хороший пример подал главы Якутии Айсен Николаев, который взялся возродить к жизни уникальный образец деревянного зодчества — мельницу. А. Николаев обратился к якутским бизнесменам с предложением выбрать по памятнику истории и культуры и восстановить их.

Но прежде всего, следует надеяться, что архангельские правоохранители найдут поджигателей. Да, дом был давно расселен и обжит «лицами без определенного места жительства», двое из которых при пожаре, к несчастью, погибли. Может быть возгорание произошло по вине этих «лиц». Но следы могут вести и к застройщикам. Интересно было бы знать, кто претендует на место, где стоит дом П. Гринфельдта, или возле него. Если земля под домом или вплотную к нему уже отведена кому-то под застройку, то конфликт был заложен городским управлением архитектуры, оставалось только ждать пожара.

В Архангельске практически не сохранилось его историческое лицо, и гибель последних образцов его самобытной архитектуры прошлых веков — преступление на только перед законом, но и последующими поколениями архангелогородцев.