В Москве благоустроят территорию Бутовского кладбища

Москва, , 12:43 — REGNUM В Москве будет благоустроено Бутовское кладбище. Об этом журналистам сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проект уже согласован Москомархитектурой. Кладбище планируется расширить на семь гектаров.

«Такие объекты тоже нуждаются в должном уходе. За ними нужно следить, поддерживать их современный вид. В рамках расширения Бутовского кладбища будет построена поминальная трапезная, двухэтажный административный корпус, здание КПП и похоронных услуг, а также проведено благоустройство всей территории», — рассказал Сергей Кузнецов.

Проект предполагает создание новых пешеходных дорожек и строительство современных павильонов. Общий ландшафт кладбища сохранится. На объект проведут работы по улучшению наружного освещения, а между могилами проложат пешеходные дорожки.

Для посетителей появится парковка на 70 машино-мест. Также проектом предполагается обустройство трёх въездов на территорию с Миргородской улицы.

Напомним, Бутовское кладбище было основано в 1965 году, его общая площадь составляет 22,28 гектаров. После проведения благоустройства площадь должна превысить 29 гектаров.