Найдено тело молодого человека, утонувшего в озере в Дагестане

Табасаранский район, Дагестан, , 12:14 — REGNUM Тело 20-летнего жителя Табасаранского района Дагестана Азиза С., пропавшего 19 мая, найдено сотрудниками поисково-спасательной службы. Оно было обнаружено в водохранилище, недалеко от населенного пункта Ерси. Тело передано МВД, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе МЧС республики.

Напомним, поисками молодого человека, упавшего в озеро, занимались не только спасатели, но и волонтёры из числа жителей района. Сотрудники чрезвычайных служб были вынуждены провести спуск воды, поскольку её мутность осложняла поиски пропавшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года во время шторма в Каспийском море в дагестанском городе Дербенте утонули пять человек: двое мужчин и трое детей в возрасте от 7 до 14 лет. Еще одного мужчину спасателям удалось вытащить из воды живым.

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