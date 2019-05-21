Вторник, 21 Мая 2019 года
12:15:03 МСК

Найдено тело молодого человека, утонувшего в озере в Дагестане

Общество

Поиски продолжались с 19 мая

Табасаранский район, Дагестан, 21 мая 2019, 12:14 — REGNUM  Тело 20-летнего жителя Табасаранского района Дагестана Азиза С., пропавшего 19 мая, найдено сотрудниками поисково-спасательной службы. Оно было обнаружено в водохранилище, недалеко от населенного пункта Ерси. Тело передано МВД, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе МЧС республики.

Напомним, поисками молодого человека, упавшего в озеро, занимались не только спасатели, но и волонтёры из числа жителей района. Сотрудники чрезвычайных служб были вынуждены провести спуск воды, поскольку её мутность осложняла поиски пропавшего.

Читайте также: В Дагестане число утонувших на Каспии возросло до пяти

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года во время шторма в Каспийском море в дагестанском городе Дербенте утонули пять человек: двое мужчин и трое детей в возрасте от 7 до 14 лет. Еще одного мужчину спасателям удалось вытащить из воды живым.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели и волонтеры ищут человека, упавшего в озеро в Дагестане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить