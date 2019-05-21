Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM Возможный опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге не будет по своей форме социологическим: в нём не будут затронуты такие понятия, как «выборка» и «репрезентативность». Об этом заявил глава горизбиркома Илья Захаров корреспонденту ИА REGNUM.

Захаров уточнил, что предлагаемая форма опроса предусмотрена законодательством о местном самоуправлении.

«Это не соцопрос. Это опрос, регулируемый законодательством о местном самоуправлении, опрос как участие населения. А выборка, репрезентативность — это нечто другое, здесь мы это не берём в расчёт», — сказал глава комиссии.

По мнению Захарова, проведение опроса не стоит заказывать у сторонних социологических служб — всё можно организовать своими силами.

«Депутаты возьмутся, у них помощники есть, кто-то из избирателей захочет поучаствовать. Поэтому, я думаю, здесь нецелесообразно тратить бюджетные деньги», — считает чиновник.

По сути, организаторское «бремя» ложится на плечи гордумы.

«Дума устанавливает количество опрашиваемых, формулировку вопросов, сроки и методику проведения», — сказал Захаров.

Напомним, на следующей неделе депутаты гордумы Екатеринбурга должны решить, как узнать мнения граждан о месте строительства храма Святой Екатерины. Выбор идёт между опросом и референдумом.

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