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Названа максимальная сумма иска по делам в упрощенном порядке в арбитраже

Общество

Ранее максимальная сумма иска индивидуальных предпринимателей в арбитраже по делам в упрощенном порядке составляла 250 тыс. рублей

Москва, 21 мая 2019, 12:07 — REGNUM  400 тыс. рублей теперь составляет максимальная сумма исковых требований по делам в упрощенном порядке в арбитраже для индивидуальных предпринимателей, для организаций — 800 тыс. рублей. Об этом сообщил на пленарном заседании Совета судей РФ председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По его словам, ранее максимальная сумма иска индивидуальных предпринимателей в арбитраже по делам в упрощенном порядке составляла 250 тыс. рублей, для организаций — 500 тыс. рублей.

Председатель Верховного суда РФ также отметил, что с сентября 2019 года в России также введут новый вид дисциплинарного взыскания для судей.

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