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Вода для питья и купания в калужской реке Протве оказалась опасной

Общество

В 16 районах в питьевой воде обнаружены примеси различных металлов из периодической таблицы Менделеева

Вода для питья и купания в калужской реке Протве оказалась опасной
Иллюстрация: Users.kaluga.ru
Река Протва опасна для питья и купания.

Обнинск, Калужская область, 21 мая 2019, 11:55 — REGNUM  Качество воды в реке Протве и в прудах на территории города Обниска (Калужская область) по микробиологическим показателям не соответствует санитарным правилам. Об этом 21 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM специалисты испытательной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии №8» ФМБА России.

Использование воды родников для питьевых целей и приготовления пищи не рекомендуется. Также специалисты не советуют купаться в реке Протве.

В 16 из 24 муниципальных районов в питьевой воде обнаружены примеси различных металлов из периодической таблицы Менделеева.

По информации регионального управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Бабынинском и Куйбышевском районах специалисты установили превышение норм в питьевой воде по литию, в Боровском районе обнаружены бор, фтор и литий, превышающие допустимые пределы, а в Жуковском районе — стронций, бор и фтор. Жители Перемышльского района пьют воду с марганцем, а Хвастовичского района — со стронцием. В воде 16 из 24 районов области присутствует железо. В Роспотребнадзоре пояснили, что примеси металлов в питьевой воде превышают нормы по санитарно-химическим показателям незначительно.

В Бабынинском, Дзержинском, Думиничском, Износковском, Медынском, Перемышльском, Сухиничском и Ферзиковском районах области вода превышает допустимые показатели по мутности.

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