Прокуратура просит отобрать права у сына певца Талькова

Москва, , 11:53 — REGNUM Лишением водительских прав на три года и штрафом в размере 250 тыс. рублей должен быть наказан музыкант Игорь Тальков-младший, севший пьяным за руль. Об этом заявил представитель прокуратуры на слушаниях в Чертановском районном суде столицы, передает 21 мая «Москва 24».

Дело рассматривается судом в особом порядке, так как сын советского певца признал свою вину. В ноябре 2018 года его повторно уличили в нетрезвом вождении. За то же правонарушение Талькова штрафовали и временно лишали прав в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в отношении 37-летнего Талькова возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Читайте ранее в этом сюжете: На сына Игоря Талькова завели уголовное дело