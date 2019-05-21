В Джакарте прошел митинг в поддержку решения ЦИК Индонезии

Джакарта, , 11:57 — REGNUM Жители Индонезии от имени комитета действий студентов и молодежи за демократию провели акцию перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК), призывая все стороны уважать её решение, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что протестующие прибыли к зданию ЦИК в Джакарте 21 мая около 10:50 по местному времени. Многие держали плакаты с надписями: «Сохраним ЦИК», «Соблюдайте решение ЦИК».

«Результаты выборов, объявленные ЦИК, имеют законную и постоянную юридическую силу, потому что они основаны на демократическом процессе, который является правдивым, честным, справедливым и прозрачным», — заявил координатор акции Рифки Басит.

«Прекратите провокации и проявления ненависти, которые могут разделить нацию», — призвал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Индонезии объявила, что около 32 тыс. полицейских и военнослужащих будут мобилизованы в Джакарте для поддержания правопорядка.

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