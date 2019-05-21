В Южной Корее проведут опрос удовлетворенности пассажиров прибрежных судов

Сеул, , 11:57 — REGNUM Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи проведет опрос удовлетворенности пассажиров морских пассажирских судов прибрежного плавания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, данный опрос будет проведет в период с мая по сентябрь 2019 года.

Известно, что данный опрос представители министерства проводят каждые два года с целью повышения уровня обслуживания и удобства на пассажирских судах прибрежного плавания и поощрения компаний-перевозчиков.

Опрос будет проведен среди 20−30 пассажиров 130 судов. Кроме того, в ходе данного опроса будет учитываться мнение независимого эксперта, который поднимется на борт всех 130 судов под видом обычного пассажира.