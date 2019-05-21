Актриса из «Игры престолов» раскритиковала недовольных зрителей

Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Поклонники «Игры престолов», требующие переснять заключительные эпизоды сериала, проявляют неуважение к авторам и съемочной группе. Об этом заявила актриса Софи Тёрнер в интервью газете The New York Times.

Исполнительница роли Сансы Старк отметила, что люди всегда воспринимают сюжет по-своему, и если развязка не оправдывает их ожиданий, начинают спорить и возмущаться. Актриса напомнила, что сериал снимали десять лет, а заключительный восьмой сезон — 11 месяцев.

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Авторы, режиссеры, актеры и другие участники съемок напряженно трудились всё это время. Так, состоялось около 50 ночных съемок. Тёрнер упрекнула недовольных зрителей за то, что они «просто хотят все выбросить, так как увидели не то, чего ожидали».

Как сообщало ИА REGNUM, восьмой сезон фэнтези-саги «Игра престолов» был показан в США и других странах с 14 апреля по 19 мая. Еще до окончания сезона более 1 млн человек подписали онлайн-петицию с требованием заново снять развязку шоу.

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