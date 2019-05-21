В калужском Обнинске участились случаи побегов детей от родителей

Обнинск, Калужская область, , 11:36 — REGNUM Более 25 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних поступило с начала 2019 года в правоохранительные органы города Обнинска Калужской области. Среди них дети, воспитывающиеся в родных и приемных семьях, а также дети из социальных центров. Об этом 21 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По информации ведомства, подростки отсутствовали по месту жительства от нескольких часов до двух дней. Один из таких детей, воспитывающийся в обнинской приемной семье, только в 2019 году пропадал пять раз. К счастью, ситуации закончились благополучно — несовершеннолетние возвращались домой самостоятельно.

В целях усиления контроля за поведением несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, представители следственного комитета, прокуратуры и полиции, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних совместно составили список детей, которые пропадают регулярно. С этими семьями профилактическая работа и контроль будут усилены.

Напомним, в Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием (в 2017 году — 393), в том числе 101 особо тяжкое и тяжкое преступление (в 2017 году — 63), удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 4,2% (в 2017 году — 3,8%).