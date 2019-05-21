Вторник, 21 Мая 2019 года
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Химические подразделения компаний SK, Lotte и LG примут участие в CHINAPLAS

Общество

Международная выставка пластмассовой и резиновой промышленности пройдет в Гуанчжоу в период с 21 по 24 мая

Гуанчжоу, Китай, 21 мая 2019, 11:40 — REGNUM  Химические подразделения компаний SK, Lotte и LG примут участие в крупнейшей выставке пластмассовой и резиновой промышленности в Азии — CHINAPLAS. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в конференц-центре Canton Fair Complex, расположенного на острове Пачжоу в городе Гуанчжоу, в период с 21 по 24 мая.

В данном мероприятии примут участие 4000 компаний из 40 стран мира.

Известно, что среди дочерних компаний SK Group в выставке примут участие SK Global Chemical и SK Chemicals. Компании представят высококачественные упаковочные материалы и пластиковые изделия, которые применяются не только в упаковке, но и при производстве электромобилей.

Среди дочерних компаний Lotte Group в выставке примут участие Lotte Chemical, Lotte Advanced Materials, Lotte Fine Chemical и Lotte Chemical Titan.

Известно, что продукция, представленная четырьмя дочерними предприятиями Lotte Group используются не только в автомобильной промышленности, но и в сфере медицины.

Компания LG Chem, дочернее предприятие LG, также представит на выставке материалы, которые используются при производстве товаров, используемых в разных сферах жизни, начиная с автомобилей и заканчивая оборудованием для физических упражнений.

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Международные выставки
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