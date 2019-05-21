Вторник, 21 Мая 2019 года
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В Казахстане назвали будущие города-миллионники

Общество

В настоящее время население превышает 1 млн человек в Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте

Нур-Султан, 21 мая 2019, 11:44 — REGNUM  Караганда и Актюбинск могут в будущем стать городами-миллионниками, заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана — министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 21 мая издание BNews.

По его словам, в будущем эти два города могут обрести статус городов республиканского значения. Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство подтягивает к уровню миллионников еще два города.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Нурсултан Назарбаев, выступая на астанинском экономическом форуме, заявил, что кроме Алма-Аты, Нур-Султана и Чимкента в Казахстане могут появиться еще два города-миллионника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане могут появиться два города-миллионника

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Экономика Казахстана
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