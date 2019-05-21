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Первую военную кафедру на базе вуза откроют на Северном Кавказе

Общество

Учебный центр будет создан в университете в РСО-Алании

Владикавказ, 21 мая 2019, 11:29 — REGNUM  На Северном Кавказе готовится к открытию первый учебный центр на базе вуза. В нем студенты будут получать военные специальности и звание военнослужащих запаса. Центр будет создан в Северо-Осетинском госуниверситете имени Коста Хетагурова.

Его откроют уже к 1 сентября 2019 года, пишет ТАСС. По словам ректора учебного заведения Алана Огоева, ежегодно будут набираться на учебу в нем 90 студентов. Их будут обучать по программам подготовки сержантов и солдат запаса.

По окончании курса военной подготовки выпускники вуза будут получать вместе с дипломами о высшем образовании военные билеты. Это даст им преимущества, как считает ректор университета, при трудоустройстве, так как сотрудники правоохранительных и иных государственных органов обязаны отслужить в армии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года было принято распоряжение правительства России о создании военных учебных центров при вузах. Согласно документу такие центры будут созданы «в интересах обеспечения обороны и безопасности страны» в 93 учебных организациях.

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Судьба военных кафедр
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