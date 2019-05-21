Санса Старк рада за нового короля Вестероса

Нью-Йорк, США, , 12:11 — REGNUM Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в популярном фэнтези-сериале «Игра престолов», рассказала о своих впечатлениях от финальных серий проекта в интервью журналу New York Times.

В заключительном эпизоде последнего сезона Санса становится королевой независимого Севера, отделяя Винтерфелл от остальных королевств Вестероса. Многие зрители не одобряли сюжетную линию этого персонажа, поскольку связывали личностный рост Сансы со сценами насилия над ее персонажем. В 4 серии 8 сезона во время пира после битвы за Винтерфелл, Санса говорит Псу, что если бы не все, что с ней происходило, она бы не стала той, кем является: для многих это выглядело как пропаганда насилия. Однако актриса не считает, что суждение верно:

«Я, очевидно, думаю, что это не идея для пропаганды. И я не думаю, что это было намеренно. Это означало, что она была сильна, несмотря на все ужасные вещи, через которые она прошла, а не из-за них. Она была устойчива с самого начала, и, несмотря на все эти ужасные вещи, которые произошли с ней, она сохранила эту устойчивость. Санса до глубины души гибкая, смелая и сильная, и это не имело никакого отношения к ее обидчикам».

Софи Тернер также высказалась об окончании истории:

«Король Бран Сломанный. Я предполагаю, что это было неожиданно, но это в этом решении скрыто много смысла. Лучший способ для нас двигаться в будущее — смотреть в прошлое и стараться не совершать ошибок, которые мы делали в прошлом. Бран единственный, кто знает все, так что его правление осмысленно. Такое ощущение, что он был бы невероятно справедливым правителем».

При этом звезда сериала не одобряет петицию, созданную фанатами перед выходом в эфир заключительных эпизодов сериала, и которая набрала уже более миллиона подписей с просьбой переснять весь восьмой сезон:

«Все эти петиции и тому подобное — я думаю, что это неуважительно по отношению к съемочной группе, а также к авторам и режиссерам, которые неустанно работали более 10 лет и 11 месяцев снимали последний сезон. Более 50 ночей съемок. Так много людей работали над этим так усердно, и для людей просто отбросить это, потому что это не то, что они хотят видеть, просто неуважительно».

Сериал «Игра престолов» выходил в эфир с 2011 года: сюжет проекта HBO основан на книжном цикле Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Сейчас писатель работает над двумя заключительными томами серии, несмотря на то, что финал сериала состоялся в ночь с 19 на 20 мая 2019 года.

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