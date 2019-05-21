Арестованный глава района Дагестана рассказал о своей безупречной репутации

Москва, , 11:14 — REGNUM Арест главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в крупной растрате, решением Московского городского суда признан законным. Инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда столицы о заключении чиновника под стражу.

Защита обвиняемого просила суд отпустить Джелилова под домашний арест или выпустить под залог в 3 млн рублей, пишет ТАСС. Однако прокурор выступил против смягчения меры пресечения, объясняя это тем, что ранее подсудимый пытался покинуть пределы страны, узнав о возбуждении в отношении него уголовного дела. На заседании также стало известно, что 19 апреля Басманный суд временно отстранил Джелилова от должности главы Дербентского района на время следствия.

Сам обвиняемый в ходе заседания вину свою на признал и заявил, что он является полковником полиции в отставке с 25-летним стажем безупречной службы. Чиновник также добавил, что не собирается скрываться и намерен сотрудничать со следствием, чтобы «правильные выводы все сделали».

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Как сообщало ИА REGNUM, Джелилов был задержан 10 апреля, после того как силовики провели обыски у него дома и на рабочем месте. Чиновника доставили для допроса в Махачкалу, после чего этапировали в Москву. В столице ему предъявили обвинение по трём эпизодам растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Следствие считает, что в 2015 году Джелилов незаконно передал своим родственникам три земельных участка общей площадью три гектара, расположенные в Дербентском районе. Кадастровая стоимость участков превышает 3 млн рублей, а рыночная цена, по предварительным данным, составляет более 20 млн рублей. На следующий день после задержания Басманный суд Москвы заключил чиновника под стражу до 9 июня.