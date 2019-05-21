Польский суд ужесточил приговор оголившимся в Освенциме

Краков, Польша, , 11:06 — REGNUM Два организатора скандальной акции на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше получили более жестокий приговор, пытаясь оспорить решение суда первой инстанции. Новый вердикт вынес 21 мая окружной суд в Кракове.

В марте 2017 года молодые люди убили овцу, разделись догола и связали друг друга цепью возле ворот концлагеря. Участников акции задержала полиция, свои действия они объяснили борьбой за мир.

В 2018 году районный суд в Освенциме приговорил двух участников акции к 18 и 14 месяцам тюрьмы соответственно, еще десять человек были наказаны штрафами и общественными работами. Суд признал организаторов виновными в осквернении памятного места и жестоком убийстве животного.

Читайте также: Суд оштрафовал помочившегося на памятник в Освенциме гражданина Израиля

Осужденные оспорили это решение суда, однако теперь двоих организаторов приговорили к 20 месяцам тюрьмы, а остальных — к штрафу в размере 7,5 тыс. злотых (около $2 тыс.). Новый приговор обжалованию не подлежит.

Напомним, по разным данным, нацисты умертвили в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенциме) от 1,5 млн до 2 млн человек. Комплекс концлагерей освободила 27 января 1945 года Красная армия.

Читайте также: Администрация музея Освенцим возмущена погоней за селфи на фоне трагедии