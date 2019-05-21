В России введут новый вид дисциплинарного взыскания для судей

Москва, , 11:02 — REGNUM В России с сентября 2019 года введут новый вид дисциплинарного взыскания для судей, заявил 21 мая председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Вводится новый вид дисциплинарного взыскания — понижение в квалификационном классе», — заявил Лебедев на заседании Совета судей России.

По его словам, будут предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи. Изменения вступят в силу 1 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент России Владимир Путин предложил изменить роль председателей судов при назначении судей и усовершенствовать порядок дисциплинарной ответственности судей.

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