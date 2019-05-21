Вторник, 21 Мая 2019 года
11:02:47 МСК

В России введут новый вид дисциплинарного взыскания для судей

Общество

Изменения вступят в силу 1 сентября 2019 года

Москва, 21 мая 2019, 11:02 — REGNUM  В России с сентября 2019 года введут новый вид дисциплинарного взыскания для судей, заявил 21 мая председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Вводится новый вид дисциплинарного взыскания — понижение в квалификационном классе», — заявил Лебедев на заседании Совета судей России.

По его словам, будут предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи. Изменения вступят в силу 1 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент России Владимир Путин предложил изменить роль председателей судов при назначении судей и усовершенствовать порядок дисциплинарной ответственности судей.

Читайте подробнее: В России появится новый вид дисциплинарной ответственности судей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить