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Южнокорейские компании приняли участие в международной выставке CMEF Spring

Общество

Шесть компаний со штаб квартирой в городе Тэгу подписали экспортные контракты на общую сумму $820 тыс

Шанхай, Китай, 21 мая 2019, 11:01 — REGNUM  Шесть южнокорейских компаний из города Тэгу приняли участие в международной выставке медицинского оборудования CMEF Spring 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, в выставке, прошедшей в Шанхае в период с 14 по 17 мая приняли участие MEDISENSOR, Finemedix, 3H, Ubiomed, YESIMPLANT и TexPertise.

По сообщению представителей администрации города от 21 мая, представители шести компаний провели 425 консультаций на сумму $9,3 млн и подписали экспортные контракты на общую сумму $820 тыс.

Известно, что компания MEDISENSOR заключала контракт на поставку глюкометров и устройств для диагностики иммунитета с индийской компанией на сумму $200 тыс.

Компания TexPertise заключила контракт на поставку противопролежных подушек и матрасов с китайской компаний на сумму $500 тыс. и контракт на поставку инвалидных колясок с тайваньской компанией на сумму $300 тыс.

Компания 3H заключила контракт на поставку 3D Smart массажных кроватей с китайской компанией на сумму $80 тыс.

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