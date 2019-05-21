Свердловские власти могут выкупить госпиталь Тетюхина

Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Власти Свердловской области готовы выкупить госпиталь, который создал Владислав Тетюхин. Об этом на заседании Заксобрания региона заявил губернатор Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона отметил, что из областного бюджета тоже были направлены средства на создание учреждения, и власти не допустят, чтобы с ним что-то случилось. «Те виды медицинской помощи, которые сегодня оказывает госпиталь, — он и будет их оказывать», — отметил Куйвашев. Также он добавил, что перечень оказываемых госпиталем услуг нужно расширять, и через Фонд обязательного медстрахования оказание этих услуг будет наполнено необходимым финансированием.

Также он добавил, что уже проведены первые встречи с наследниками. Понимание у них есть. Среди возможных вариантов развития событий рассматривается и постепенный выкуп. Они думают.

«Но сам госпиталь работал, работает и будет работать», — отметил Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году миллиардер и меценат Владислав Тетюхин открыл в Нижнем Тагиле задуманный им Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Эту идею поддержали президент Владимир Путин и губернатор Евгений Куйвашев. Общий объём инвестиций в данный проект составил примерно 4 млрд рублей, из них основную часть вложил Тетюхин.

11 апреля 2019 года предприниматель скончался. Ему было 86 лет. Евгений Куйвашев пообещал сберечь наследие Тетюхина.

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