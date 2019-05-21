Создан прецедент: жителя Карачаево-Черкесии лишили свободы за хищение газа

Черкесск, , 10:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создан прецедент по ограничению свободы за самовольное подключение к газопроводу. Суд вынес такой приговор в отношении жителя села Учкекен, пишет «Интерфакс-Юг». Его приговорили к четырем месяцам домашнего ареста за врезку после того, как домовладение было отключено от газоснабжения за долги, сообщили в АО «Газпром газораспределение Черкесск».

С августа 2018 года, когда была введена норма закона, предполагающая ограничение или лишение свободы за незаконную врезку в газопровод, в Карачаево-Черкесии уже осуждены по этой статье десять жителей республики, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе компании.

«Задолженность за потребленный газ неоднократно становилась причиной отключения указанных абонентов от газоснабжения. После отключения они самовольно подключались к сетям газораспределения, что повлекло привлечение их к административной ответственности. Очередная «самовольная врезка», выявленная специалистами газовой службы, обернулась для нарушителей возбуждением в их отношении уже уголовных дел», — говорится в сообщении газовиков.

В настоящее время находятся на рассмотрении еще 30 уголовных дел в отношении недобросовестных потребителей, самовольно подключившихся к газопроводу.

Стоит отметить, что согласно статье УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», на нарушителей могут наложить штраф в размере до 80 тысяч рублей либо привлечь к обязательным работам на срок до 360 часов. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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